Nach dem Tod der Neo-Soul-Legende D'Angelo, dessen Genre prägende Alben unzählige Künstler beeinflusst haben, sind aus der gesamten Musikwelt zahlreiche Würdigungen eingegangen. In einem persönlichen Abschiedsbrief schrieb Lauryn Hill: „Deine unbestreitbare Schönheit und dein Talent waren nicht von dieser Welt.“ Beyoncé ehrte D’Angelo auf ihrer Website mit den Worten: „Wir danken dir für deine wunderschöne Musik, deine Stimme, dein Klavierspiel, deine Kunst.“ Justin Timberlake beschrieb in einem Instagram Beitrag den Moment, als er D’Angelos ‚Brown Sugar‘ zum ersten Mal hörte als "den entscheidendsten Moment, in dem ich Vertrauen in meine eigene Stimme gewann.“ Flea von den Red Hot Chili Peppers schrieb auf Instagram: „Niemand war in den letzten 30 Jahren funkier. Ich habe ihn nie persönlich gekannt, aber ich habe mich vor seiner Musik verneigt.“ Missy Elliott rief auf X zu Gebeten für D’Angelos Sohn auf: „Ruhe in Frieden, D’Angelo [...] betet für seinen Sohn, der dieses Jahr auch seine Mutter verloren hat, möge er Kraft finden.“ In einem ausführlichen Beitrag erinnerte sich Tyler, the Creator daran, wie er mit neun Jahren das Album „Voodoo“ kaufte: „Ich hatte keine Ahnung, dass dieses Album meine musikalische DNA formen würde.“ Doja Cat bezeichnete D’Angelo auf X als „eine wahre Stimme der Seele und Inspiration für viele brillante Künstlerinnen und Künstler unserer und kommender Generationen.“