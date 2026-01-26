Natalie Portman hat die Oscars dafür kritisiert, dass Regisseurinnen bei den Nominierungen 2026 übergangen wurden. „So viele der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, wurden von Frauen gedreht“, sagte Portman gegenüber Variety, während sie ihren Film „The Gallerist“ beim Sundance Film Festival vorstellte. „Man sieht die Hürden auf allen Ebenen, weil so viele bei den Preisverleihungen nicht gewürdigt wurden“, sagte die 44-jährige Schauspielerin. „Zwischen ‚Sorry Baby‘, ‚Left-Handed Girl‘ und ‚Hedda‘ … Außergewöhnliche Filme dieses Jahr, die … nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen“, fuhr sie fort. Chloé Zhao ist die einzige Frau, die bei den diesjährigen Oscars für die Beste Regie nominiert ist. Auch ihr Film „Hamnet“ ist der einzige Film einer Regisseurin, der für den besten Film nominiert wurde. Portman sprach auch über die Herausforderungen, denen sich Frauen heutzutage bei der Filmproduktion stellen müssen. „Jeder Schritt ist schwieriger.“ „Dann ist man draußen und es ist großartig und dann bekommt es auch nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient“, sagte Portman und fügte hinzu: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber freudig, mit großer Freude.“ Portman arbeitete mit Regisseurin Cathy Yan an „The Gallerist“, einer schwarzen Komödie mit Thriller-Elementen, in der Jenna Ortega eine verzweifelte Galeristin spielt.