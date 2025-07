Nicki Minaj hat sich über Megan Thee Stallion lustig gemacht, nachdem ein Richter einer Klage wegen sexueller Belästigung gegen sie stattgegeben und ihren Antrag auf Klageabweisung abgelehnt hat. Megan und Roc Nation werden von dem ehemaligen Kameramann Emelio Garcia verklagt, der behauptet, er sei belästigt worden und habe ein feindliches Arbeitsumfeld erlebt. Garcia behauptet, er sei in einem fahrenden Auto gefangen gewesen, während Megan Sex mit einer Frau neben ihm hatte, so die Gerichtsunterlagen. Megan wies die Behauptungen zurück, nannte sie „anzügliche Anschuldigungen“ und sagte, die Klage sei „eine Forderung nach Geld“, um sie in Verlegenheit zu bringen. Richter Gregory H. Woods entschied, dass Garcia genügend Beweise vorgelegt habe, um seinen Fall voranzutreiben, und lehnte Megans Antrag auf Klageabweisung ab. Minaj reagierte auf Instagram mit den Worten: „Wie hieß das Gesetz nochmal???????? Karma's Gesetz?... Rache ist das Gesetz des Herrn?“ Die beiden Rapperinnen streiten sich seit 2021 und haben sich jahrelang öffentlich und musikalisch gegenseitig angegriffen. Im Jahr 2024 sagt Megan, dass sie immer noch nicht weiß, warum sie sich streiten: „Ich weiß bis heute nicht, was das Problem ist“, sagte sie gegenüber Billboard.