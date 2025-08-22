Liam und Noel Gallagher haben nach jahrelangen Streitigkeiten endlich Oasis wieder zusammengebracht – ein Schritt, der jedem der Brüder Berichten zufolge rund 50 Millionen Pfund (67 Millionen Dollar) einbringen soll. Liam hatte sich lange für eine Wiedervereinigung eingesetzt, aber Noel wollte davon nichts wissen, bis er sich 2023 von seiner Frau Sara MacDonald scheiden ließ – ein Prozess, der Berichten zufolge mit einer erheblichen finanziellen Abfindung verbunden war. Was mit einigen wenigen Konzerten in Großbritannien begann, entwickelte sich zu einer 41 Termine umfassenden „Oasis Live '25”-Welttournee, mit Terminen auch in Nordamerika und Asien. Durch dynamische Preisgestaltung stiegen die Ticketpreise auf das Fünffache des ursprünglichen Preises. Nach zahlreichen Beschwerden wird dies nun von den Aufsichtsbehörden Großbritanniens, Irlands und der EU untersucht. Oasis behauptete, dass sie „zu keinem Zeitpunkt Kenntnis” von diesem Preismodell gehabt hätten, und gab den Veranstaltern und dem Management die Schuld für die negativen Reaktionen. Barclays schätzt, dass die Fans für die 17 Konzerte in Großbritannien 1,06 Milliarden Pfund (1,43 Milliarden Dollar) ausgeben werden, was zu weiteren Konzerten in London und Manchester führen wird. Der durchschnittliche Fan wird voraussichtlich 766 £ (1033 $) ausgeben, einschließlich Tickets, Reise, Verpflegung, Unterkunft, Kleidung und anderen Extras. Bei über 41 Terminen könnten die Einnahmen 1,2 Milliarden £ (1,6 Milliarden $) erreichen, was darauf hindeutet, dass die von den Gallaghers gemeldeten Einnahmen in Höhe von 50 Millionen £ (67 Millionen $) möglicherweise deutlich unterschätzt wurden.