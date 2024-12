Olivia Rodrigo spendet über 2 Millionen Dollar aus den Ticketverkäufen ihrer „Guts“-Welttournee 2024 an 10 weltweite Frauenhilfsorganisationen. Diese Initiative ist Teil des Fund 4 Good der Sängerin, der sich für die Bildung von Mädchen, reproduktive Rechte und die Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt einsetzt. Zu den begünstigten Organisationen gehören das National Network of Abortion Funds (USA), Women's Shelters Canada, Women Against Violence Europe und andere in Asien und Australien. Rodrigo ist eine starke Verfechterin der reproduktiven Rechte und brachte zum Ausdruck, dass sie über die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2022, Roe v. Wade zu kippen, „untröstlich“ war. Anfang des Jahres sorgte die „Get Him Back!“-Sängerin für Aufsehen, als sie bei ihrer Show in Missouri Verhütungspakete mit Kondomen, Plan B-Pillen und Informationen zum Thema Abtreibung verteilte. Die Kits waren Teil einer Initiative zu reproduktiven Rechten während ihrer Tournee, zu der auch ein Stand des National Network of Abortion Funds bei jeder Show in Nordamerika gehörte.