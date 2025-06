Oprah Winfrey und Bischof TD Jakes haben Online-Gerüchte dementiert, wonach sie Partys besucht hätten, die von Sean "Diddy" Combs veranstaltet wurden. Unbegründete Behauptungen in den sozialen Medien, darunter auch von künstlicher Intelligenz erstellte Bilder, haben beide Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit Partys in Verbindung gebracht, die im Mittelpunkt des Sexhandelsverfahrens gegen Combs stehen. In einer Rede auf dem Good Soil Forum in Dallas wies Winfrey die Anschuldigungen zurück: „Ich war nie in der Nähe einer Puff-Party“, sagte sie. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein Partymensch bin“, fügte Winfrey hinzu und beschrieb sich selbst als jemanden, der ruhige Nächte zu Hause bevorzugt. Jakes bestätigte, dass er Combs' Haus einmal kurz besuchte und sagte, es sei „tagsüber um zwei Uhr“ gewesen, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Andere Gerüchte, darunter angebliche romantische Beziehungen zu Combs, nannte der Pastor absurd: „Ich bin fast 70 Jahre alt. Wie sehe ich aus?" Zu Beginn dieses Jahres trat Jakes als leitender Pastor von The Potter's House zurück und übergab die Leitung an seine Tochter und seinen Schwiegersohn. Sowohl Winfrey als auch Jakes stellten klar, dass die Behauptungen unbegründet sind, und wiesen virale Geschichten zurück, die durch Spekulationen und digital veränderte Inhalte angeheizt wurden.