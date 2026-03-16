Die Oscarverleihung 2026 brachte einige bemerkenswerte Überraschungen und unerwartete Ergebnisse mit sich, die Kritiker und Fans gleichermaßen verblüfften. Während „One Battle After Another“ und „Sinners“ mit sechs bzw. vier Auszeichnungen die meisten Preise gewannen, ging einer der meistnominierten Filme des Abends leer aus. „Marty Supreme“ mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle ging mit neun Nominierungen ins Rennen, konnte aber keinen Preis mit nach Hause nehmen. Der von Josh Safdie inszenierte Film reiht sich damit in die Liste der stark nominierten Filme ein, die leer ausgingen, wie beispielsweise „Bugonia“ und „The Secret Agent“ mit jeweils vier Nominierungen. Moderator Conan O’Brien erwähnte Chalamet bereits zu Beginn der Sendung. Auch im Vorjahr waren der Schauspieler und sein Film „A Complete Unknown“ leer ausgegangen. Trotz des Misserfolgs war „Marty Supreme“ ein großer Kinoerfolg mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 179 Millionen US-Dollar und einer Bewertung von 93% auf Rotten Tomatoes. Die Zeremonie hielt auch einige unerwartete Ergebnisse bereit. In der Kategorie „Bester Kurzfilm“ gewannen „The Singers“ und „Two People Exchanging Saliva“ in einem seltenen Gleichstand. „Ein Gleichstand, wow, damit hatten wir nicht gerechnet“, sagte Sam A. Davis, Regisseur von „The Singers“, in seiner Dankesrede. Gleichstände sind in der fast 100-jährigen Geschichte der Oscars selten. Der letzte ereignete sich 2013, als „Skyfall“ und „Zero Dark Thirty“ den Preis für den besten Tonschnitt teilten. In der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ gewann „Mr. Nobody Against Putin“ den Oscar, obwohl viele den Netflix-Film „The Perfect Neighbor“ favorisiert hatten. Die Kamerafrau von „Sinners“, Autumn Durald Arkapaw, schrieb Geschichte: Sie ist die erste Schwarze Frau und die erste Frau überhaupt, die den Oscar für die beste Kameraführung gewann.