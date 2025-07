Aus der Musikwelt kommen zahlreiche Ehrungen für Ozzy Osbourne, der wenige Tage nach seinem Abschiedskonzert im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Black Sabbath würdigte ihren legendären Frontmann in einem Instagram-Post mit der einfachen Bildunterschrift „Ozzy Forever“. Gitarrist Tony Iommi zeigte sich schockiert und sagte: „Ich finde wirklich keine Worte, es wird nie wieder jemanden wie ihn geben.“ Sabbaths Schlagzeuger Bill Ward teilte seine Gefühle und sagte zu Osbourne: „Du bist für immer in meinem Herzen.“ Der Bassist und Texter der Band, Geezer Butler, erinnerte sich an die guten Zeiten und sagte: „Vier Jungs aus Aston – wer hätte das gedacht, was?“ Sir Elton John, der auf Ozzy Osbournes Song „Ordinary Man“ zu hören ist, beschrieb Osbourne als „großen Wegbereiter“ und „einen der lustigsten Menschen, die ich je getroffen habe“. Queen-Gitarrist Brian May bedankte sich dafür, dass er nach seinem Abschiedskonzert in Aston „ein paar ruhige Worte“ mit Ozzy wechseln durfte. Tom Morello, Gitarrist von Rage Against the Machine, teilte auf Instagram ein Foto von sich und dem Sänger mit dem Kommentar „Gott segne dich, Ozzy“. Die Foo Fighters würdigten den Metal-Pionier und merkten an, dass „Rock ‚n‘ Roll ohne ihn nicht so laut und unterhaltsam wäre“. Robert Plant, Leadsänger von Led Zeppelin, sagte, dass Osbourne „die Welt des Rock wirklich verändert hat“. Osbournes wildes Äußeres und seine düsteren Themen inspirierten Millionen dazu, die Grenzen der Rockmusik zu erweitern, und hinterließen ein Vermächtnis wahrer Innovation.