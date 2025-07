Unmittelbar nach seinem letzten Konzert hat Ozzy Osbourne angekündigt, dass er am 7. Oktober über Grand Central Publishing ein neues Memoirenbuch mit dem Titel „Last Rites“ veröffentlichen wird. Das Buch befasst sich mit Osbournes gesundheitlichen Problemen in den letzten sieben Jahren, die zu seiner Entscheidung führten, nicht mehr live aufzutreten. Die Memoiren reflektieren auch sein Leben und seine Karriere, seine Ehe mit Sharon, sein Abschiedskonzert und viele persönliche und berufliche Erinnerungen. „Last Rites" wird Geschichten über seine Begegnungen mit Slash, Bon Scott, John Bonham, Keith Moon und seine letzten Momente mit Lemmy Kilmister von Motörhead enthalten. In einem Statement zu dem Buch sagte Osbourne: „Die Leute sagen zu mir: Würdest du etwas ändern? Ich sage: F**k nein. Wenn ich normal gewesen wäre... wäre ich nicht Ozzy.“ Dies ist Osbournes zweites Memoir, nach seinem Bestseller „I Am Ozzy“ von 2009. Seine Abschiedsshow „Back to the Beginning“ brachte fast 200 Millionen Dollar für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen ein, mit Auftritten von Metallica, Slayer, Tool und anderen.