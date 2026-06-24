Nur weil zwei Schauspieler auf der Leinwand eine unbestreitbare Chemie haben, heißt das nicht, dass sie auch hinter den Kulissen beste Freunde waren. Einige der beliebtesten Hollywood-Paare wurden von Stars gespielt, die sich angeblich hinter den Kulissen zerstritten. Ein aktuelles Beispiel sind Blake Lively und Justin Baldoni, die 2024 im Film „It Ends With Us“ gemeinsam vor der Kamera standen. Berichte über Spannungen zwischen den beiden führten schließlich zu einem vielbeachteten Rechtsstreit. Lively warf Baldoni sexuelle Belästigung während der Dreharbeiten vor und behauptete, sein Team habe eine Kampagne zur Rufschädigung inszeniert. Baldoni wies alle Anschuldigungen zurück, und die beiden einigten sich im Mai 2026 außergerichtlich, kurz bevor der Fall vor Gericht verhandelt werden sollte. Ein weiteres bekanntes Beispiel stammt aus dem Filmklassiker „Dirty Dancing“ von 1987. Während Jennifer Grey und Patrick Swayze als Baby und Johnny eine der ikonischsten Filmromanzen aller Zeiten schufen, verlief ihre Beziehung im wahren Leben Berichten zufolge weitaus weniger harmonisch. Grey verriet später, dass sie Swayze anfangs nicht in dem Film sehen wollte, und Swayze schrieb sogar in seinen Memoiren von 2010, dass Grey „besonders emotional wirkte und manchmal in Tränen ausbrach, wenn sie kritisiert wurde“. Auch hinter den Kulissen von „The Vampire Diaries“ lief es nicht gerade rund. Nina Dobrev gab einmal zu, dass sie und Paul Wesley sich in den ersten Drehmonaten „verabscheuten“, obwohl sich ihre Charaktere auf dem Bildschirm ineinander verliebten. Glücklicherweise wurden die beiden schließlich enge Freunde, und Dobrev sagte später im Podcast „Directionally Challenged“: „Es ist so witzig, wie die Zeit alles verändert, denn ich hätte nie gedacht, dass er einer meiner besten Freunde werden würde.“ Die Fans von „Gilmore Girls“ fieberten jahrelang mit Lorelai und Luke mit, aber Lauren Graham und Scott Patterson sollen sich privat nie besonders nahegestanden haben. Graham räumte einmal ein, dass sie zwar als Schauspieler eine großartige Chemie hatten, aber im wahren Leben keine besten Freunde waren. Zum Glück scheinen alle Spannungen der Vergangenheit anzugehören. Das Duo arbeitete erneut zusammen an der Neuauflage der Serie, „Gilmore Girls: Ein neues Jahr“, sowie an einem Walmart-Werbespot aus dem Jahr 2024.