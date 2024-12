Paul Mescal soll Gerüchten zufolge Paul McCartney in den kommenden Beatles-Filmen spielen, so Regisseur Ridley Scott. Während einer Fragerunde mit seinem Filmemacher-Kollegen Christopher Nolan wurde Scott über sein nächstes Projekt, 'The Dog Stars', befragt. Er verriet, dass Mescal „vielleicht“ in dem Film mitspielen wird. Der 'Gladiator II'-Regisseur fuhr fort: „Paul ist gerade dabei, die Beatles zu drehen. Also muss ich ihn vielleicht gehen lassen.“ Es wird gemunkelt, dass Mescal McCartney in den kommenden Beatles-Filmen von Sam Mendes spielen wird. Sony Pictures plant, vier Filme zu produzieren, in denen jeweils ein anderes Bandmitglied im Mittelpunkt steht. Als er von Entertainment Tonight zu den Gerüchten befragt wurde, sagte der Schauspieler: „Es wäre eine unglaubliche Geschichte, an der ich beteiligt wäre“, bestätigte oder dementierte die Spekulationen aber nicht. Ringo Starr, der Schlagzeuger der Band, verriet scheinbar, dass Barry Keoghan ihn spielen würde, indem er sagte: „Ich denke, er ist großartig, ich glaube, er nimmt irgendwo Schlagzeugunterricht. Ich hoffe, nicht zu viel.“ In einer Erklärung Anfang des Jahres sagte Mendes, er fühle sich „geehrt, die Geschichte der größten Rockband aller Zeiten zu erzählen, und freue sich darauf, die Vorstellung davon, was einen Kinobesuch ausmacht, in Frage zu stellen.“