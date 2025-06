Pedro Pascal hat darüber gesprochen, warum er J.K. Rowling eine „abscheuliche Loserin“ genannt hat. Er sagte, er habe mit sich gerungen, ob seine Äußerungen tatsächlich dazu beitragen würden, die transsexuelle Gemeinschaft zu schützen. Nachdem Rowling im April ein Urteil des britischen Obersten Gerichtshofs gefeiert hatte, wonach Transfrauen rechtlich gesehen keine Frauen sind, bezeichnete Pascal ihre Reaktion als „abscheuliches LOSER-Verhalten“ und „so schrecklich“. Sie hatte auf Instagram ein Foto von sich auf einem Boot mit einer Zigarre in der Hand gepostet und dazu geschrieben: „Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht“. Das Urteil, das Rowling unterstützt hat, schränkt den Zugang von Transfrauen zu reinen Frauenausschüssen und zu geschlechtsspezifischen Räumen in Großbritannien ein. In einem kürzlich erschienenen Interview mit Vanity Fair reflektierte Pascal über seine Kommentare zu Rowling und das Gewicht, das dahinter steckt. „Die eine Sache, die mich ein wenig gequält hat, war: "Bin ich hilfreich? Helfe ich, verdammt noch mal?" Das ist eine Situation, die die größte Eleganz verdient, damit etwas passieren kann und die Menschen tatsächlich geschützt werden. Hören Sie, ich möchte die Menschen, die ich liebe, beschützen, aber es geht darüber hinaus. Tyrannen machen mich f***ing krank.“ Pedro Pascal Pascals Schwester Lux ist transsexuell, und er hat die transsexuelle Gemeinschaft seit ihrem Outing im Jahr 2021 lautstark verteidigt. Rowling bestreitet, transphob zu sein, hat aber in der Vergangenheit Transfrauen falsch bezeichnet und gesagt, sie würde lieber „ins Gefängnis gehen“ als die bevorzugten Pronomen anderer zu verwenden.