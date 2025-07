Nach dem Tod des legendären Rockers Ozzy Osbourne schließen sich Fans zusammen, um ihn zu ehren, indem sie den Flughafen Birmingham nach ihm benennen. Osbourne, der am 22. Juli im Alter von 76 Jahren verstarb, wurde in Aston, Birmingham, geboren und erlangte als Frontmann von Black Sabbath, die als Pioniere des Heavy Metal gelten, weltweite Berühmtheit. Der britische Podcaster Dan Hudson startete die Petition mit den Worten: „Ozzys Einfluss auf Musik und Kultur ist unbestreitbar“ und bezeichnete ihn als „den wichtigsten Musiker, der jemals aus Birmingham gekommen ist“. Die Petition hat bereits über 10.000 verifizierte Unterschriften gesammelt. Befürworter weisen darauf hin, dass andere Künstler ähnliche Ehrungen erhalten haben, wie beispielsweise John Lennon in Liverpool und Louis Armstrong in New Orleans. Hudson argumentiert, dass die Umbenennung des Flughafens Birmingham eine angemessene Würdigung von Osbournes Vermächtnis und dem globalen musikalischen Einfluss der Stadt wäre. Im Juni erhielten Osbourne und seine Black Sabbath-Kollegen die Ehrenbürgerwürde der Stadt Birmingham, nachdem ihnen zuvor bereits eine eigene Bank und eine Brücke gewidmet worden waren. Während die Bewegung an Dynamik gewinnt, ist noch unklar, welche offiziellen Schritte erforderlich sind, um die Umbenennung des Flughafens zu realisieren.