Pia Tillmann und Zico Banach haben öffentlich mitgeteilt, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren haben. Die beiden sprechen in einem emotionalen Beitrag darüber, dass die Schwangerschaft zunächst ohne Auffälligkeiten verlief und sie sich sehr auf ihr Baby gefreut hatten. Bei einer späteren Routineuntersuchung habe sich dann herausgestellt, dass keine Herztöne mehr feststellbar waren und sich das Kind nicht weiterentwickelt hat. Diese Nachricht kam für das Paar völlig unerwartet, da zuvor noch alles in Ordnung gewesen sei. Besonders belastend sei für beide gewesen, dass sie bereits vor einiger Zeit eine ähnliche Erfahrung machen mussten. Der erneute Verlust trifft sie daher sehr stark und stellt sie vor eine große emotionale Herausforderung. Beide betonen, dass sie versuchen, mit der Situation umzugehen und sich gegenseitig Halt zu geben. Trotz der Trauer haben sie sich entschieden, offen über ihr Erlebnis zu sprechen. Damit möchten sie auch anderen Betroffenen Mut machen und zeigen, dass Fehlgeburten häufiger vorkommen, als oft öffentlich sichtbar ist. Gleichzeitig geht es ihnen darum, das Thema weniger tabuisiert zu behandeln und mehr Verständnis dafür zu schaffen, wie schwer solche Erfahrungen für werdende Eltern sein können. Insgesamt machen ihre Aussagen deutlich, wie einschneidend dieser Verlust für sie ist und wie wichtig ihnen ein ehrlicher Umgang mit dem Thema ist.