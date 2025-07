Brad Pitt fordert von Angelina Jolie die Herausgabe privater Nachrichten im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Anteile an ihrem französischen Weingut Château Miraval an die Stoli Group. Der Rechtsstreit begann im Jahr 2022, nachdem Jolie ihre Anteile angeblich heimlich verkauft und damit Pitts „vertragliche Rechte“ verletzt hatte. Pitt beschuldigt Jolie, ihre Anteile verkauft zu haben, um ihm „Schaden zuzufügen“, indem sie einen Käufer wählte, den er ablehnte: den Alkoholriesen Stoli, der einem russischen Oligarchen gehört. Pitts Anwälte wollen Alexey Oliynik von Stoli absetzen, einen Oligarchen, von dem das Team des Schauspielers behauptet, er habe „Wissen aus erster Hand“ über das Geschäft. Oliynik hat sich geweigert auszusagen oder Dokumente zur Verfügung zu stellen, mit dem Argument, dass sein Wohnsitz in der Schweiz ihn davor schützt, zur Aussage gezwungen zu werden. Pitt verklagte Jolie zum ersten Mal im Jahr 2022 wegen des Verkaufs der Weingutanteile, Jahre nach ihrer Trennung 2016 nach zwei Jahren Ehe. Jolie reichte Gegenklage ein und behauptete, Pitt habe sie während eines Fluges in einem Privatjet im Jahr 2016 beschimpft, was ihrer Meinung nach zu ihrer endgültigen Scheidung beigetragen habe. Seitdem hat sie Pitt gedrängt, die Klage fallen zu lassen, in der Hoffnung, „ihre Familie auf einen klaren Weg der Heilung zu bringen.“ Das ehemalige Paar hat sechs gemeinsame Kinder. Im Jahr 2024 sagte Jolies Anwalt, dass sie, wenn Pitt seine Klage nicht zurückzieht, „keine andere Wahl hat, als die notwendigen Beweise zu beschaffen, um seine Anschuldigungen zu widerlegen.“