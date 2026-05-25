Die britische Polizei ermittelt wegen des Verdachts, dass Andrew Mountbatten-Windsor sich bei den Royal Ascot-Rennen gegenüber einer Frau unangemessen verhalten haben soll. Laut der Sunday Times soll sich der Vorfall 2002 bei dem fünftägigen Pferderennen in Berkshire ereignet haben. Die Ermittlungen folgen auf die Ankündigung der Thames Valley Police (TVP), ihre Untersuchung gegen Mountbatten-Windsor während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter auszuweiten. Die TVP geht in den Ermittlungen auch auf Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegen den ehemaligen Prinzen Andrew ein, der Anfang des Jahres an seinem Geburtstag verhaftet wurde. Ein Sprecher der TVP erklärte, er könne keine Details der Ermittlungen preisgeben, versicherte aber, dass die Polizei „allen angemessenen Ermittlungsansätzen nachgehe“. Laut dem Bericht der Sunday Times ist unklar, ob der Vorfall bei den Royal Ascot-Rennen damals oder erst später gemeldet wurde. TVP fordert alle Personen, die über Informationen zu Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens, Korruption, Betrug oder dem Durchsickern vertraulicher Informationen im Zusammenhang mit dem ehemaligen Herzog verfügen, auf, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.