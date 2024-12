Prinz Harry äußerte sich kürzlich auf dem 2024 DealBook Summit der New York Times zu Online-Gerüchten über eine angebliche Scheidung von ihm und Meghan Markle. Die Spekulationen waren aufgekommen, nachdem das Paar bei beruflichen Veranstaltungen getrennt aufgetreten war und Markle sich während des Gipfels auf der anderen Seite des Landes befunden haben soll. In seiner Rede auf dem Gipfel wies Harry die Gerüchte zurück und scherzte, er sei in New York, weil der Kolumnist der New York Times, Andrew Ross Sorkin, der Gastgeber der Veranstaltung, ihn und nicht Markle eingeladen habe. Er bezeichnete die Scheidungsbehauptungen als Teil einer langen Geschichte falscher Geschichten über ihr Leben und fügte hinzu: „Anscheinend sind wir 10 oder 12 Mal umgezogen und haben uns genauso oft scheiden lassen. Es ist schwer, da mitzuhalten.“ „Es ist schwer, da mitzuhalten, aber deshalb ignoriert man es einfach. Die Leute, die mir am meisten leid tun, sind die Trolle... Ihre Hoffnungen werden einfach immer größer und größer, und dann heißt es: 'Ja, ja, ja, ja, ja', und dann passiert es nicht. Deshalb tun sie mir leid. Ganz ehrlich“, sagte Prinz Harry. Er sagte auch voraus, dass die Medien sein Gespräch mit Sorkin falsch interpretieren würden und entschuldigte sich im Voraus, indem er humorvoll hinzufügte: „Aber Sie haben mich eingeladen, also ist es nicht meine Schuld“. Der Prinz betonte, dass er sich auf seine Wohltätigkeitsarbeit mit der Archewell Foundation konzentriere und dass er sich bemühe, der beste Ehemann und Vater zu sein, der er sein könne.