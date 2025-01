Prinz Harry hat mit seiner Klage gegen den Verlag der Boulevardzeitung „The Sun“ wegen illegaler Informationsbeschaffung einen monumentalen Sieg errungen. Der Verlag NGN des US-Medienmoguls Rupert Murdoch entschuldigte sich in einem geschlossenen Vergleich am Mittwoch für das jahrzehntelange Eindringen in die Privatsphäre des 40-Jährigen. Harry erhalte eine substanzielle Entschädigung.