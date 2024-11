Prinz William hat sich kürzlich über die schwierige Zeit geäußert, die die britische Königsfamilie durchlebte, nachdem sowohl sein Vater, König Charles, als auch seine Frau, Kate Middleton, gegen Krebs kämpften. Als er von den Medien über sein Jahr befragt wurde, antwortete William: „Ehrlich gesagt? Es war furchtbar. Es war wahrscheinlich das härteste Jahr in meinem Leben“. Der Prinz von Wales sagte, die gesundheitlichen Probleme seiner Familie hätten es „sehr schwierig“ gemacht, „alles andere zu bewältigen und alles auf Kurs zu halten“. Charles, 75, unterzieht sich derzeit einer Behandlung gegen eine nicht näher bezeichnete Art von Krebs. Kate, 42, unterzog sich Anfang des Jahres einer vorbeugenden Chemotherapie und beschrieb diese Zeit als „unglaublich hart“ für ihre Familie. „Ich bin so stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meinen Vater, dass sie das alles gemeistert haben. Aber aus persönlicher Sicht der Familie war es brutal“, sagte William. William war vor kurzem Gastgeber der Preisverleihung des Earthshot Prize in Südafrika, einer Veranstaltung, bei der Personen geehrt werden, die „innovative Lösungen“ für Umweltprobleme entwickeln. Bei der Veranstaltung, an der William allein teilnahm, erwähnte er, dass es Kate nach ihrer Chemotherapie „wirklich gut“ gehe. Auf die Frage nach der Verantwortung, die ein königliches Amt mit sich bringt, antwortete William: „Mag ich mehr Verantwortung? Nein. Mag ich die Freiheit, dass ich etwas wie Earthshot aufbauen kann? Dann ja.“