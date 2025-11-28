Der Naturschützer Robert Irwin hat zahlreiche Glückwünsche erhalten, nachdem er und seine Tanzpartnerin Witney Carson kürzlich die aktuelle Staffel von „Dancing with the Stars“ gewonnen haben. Auch Prinz William und Kate Middleton gratulierten ihm zum Gewinn der Mirrorball-Trophäe. Der Prinz und die Prinzessin von Wales kommentierten unter einem Instagram-Video von Irwin mit den Worten: „Herzlichen Glückwunsch, Robert und Whitney!“ – begleitet von Glitzer- und Diskokugel-Emojis. Prinz William trat kürzlich ebenfalls überraschend in der Show auf und wünschte Irwin in einer kurzen Videobotschaft viel Glück. In dem Video merkte William an, dass man ihn bei der jährlichen Verleihung des Earthshot-Preises, für den Irwin als Botschafter tätig ist, „vermisst“ habe. Außerdem bat er Irwins Tanzpartnerin scherzhaft, „ihn in so viel Glitzer wie möglich zu hüllen". Irwins Sieg bei „Dancing with the Stars“ folgt auf den Sieg seiner älteren Schwester Bindi, die den Wettbewerb mit ihrem Tanzpartner Derek Hough zehn Jahre zuvor gewonnen hatte. Irwin erklärte, dass der Sieg in derselben Show wie Bindi ihm „alles“ bedeute und die Show sein Leben „absolut verändert“ habe.