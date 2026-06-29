Der Glanz und Glamour von Promi-Hochzeiten lässt sie wie Märchen erscheinen, doch für einige Stars endete das „Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende“, fast so schnell, wie es begonnen hatte. Diese berühmten Ehen hielten kaum so lange, dass die Hochzeitsblumen verwelkten. Eine der kürzesten Promi-Ehen ist die von Britney Spears und ihrem Jugendfreund Jason Alexander, die im Januar 2004 während eines spontanen Trips nach Las Vegas heirateten. Ihre Ehe hielt nur 55 Stunden, bevor Spears die Annullierung einreichte. In ihren 2023 erschienenen Memoiren „The Woman in Me“ reflektierte Spears über die impulsive Entscheidung: „Ich wurde gefragt, ob ich ihn geliebt habe. Um es klarzustellen: Er und ich waren nicht verliebt. Ich war ehrlich gesagt einfach nur sehr betrunken – und wahrscheinlich, ganz allgemein betrachtet, zu dieser Zeit in meinem Leben sehr gelangweilt.“ Auch Pamela Andersons Beziehung mit dem Filmproduzenten Jon Peters fand ein schnelles Ende. Das Paar gab seine Trennung nur zwölf Tage nach der Hochzeit im Jahr 2020 bekannt, obwohl Anderson später behauptete, sie seien „nie rechtsgültig verheiratet“ gewesen. Im September 2020 hieß es in einer Erklärung auf ihrem Twitter-Account sogar: „Kein Groll – keine Ehe, keine Scheidung … nur ein bizarres, inszeniertes Mittagessen.“ Die vielbeachtete Ehe von Kim Kardashian und Kris Humphries hielt nur 72 Tage, bevor Kardashian die Scheidung einreichte. Nach der Trennung sagte Humphries gegenüber dem Magazin „People“, er sei „am Boden zerstört“ und stehe weiterhin „zu dieser Ehe und allem, wofür dieser Bund steht“. Später beantragte er jedoch die Annullierung der Ehe wegen Betrugs. Und dann sind da noch Nicolas Cage und Lisa Marie Presley, die sich nach nur drei Monaten Ehe trennten. Das Paar hatte 2002 in einer privaten Zeremonie auf Hawaii geheiratet, nur wenige Tage vor dem 25. Todestag von Elvis Presley. In einer von ihrem Pressesprecher veröffentlichten Erklärung sagte Presley später, sie hätten „eigentlich gar nicht erst heiraten sollen“. Auch die stürmische Romanze von Elisabeth Moss und Fred Armisen hielt nicht lange und endete nach nur zehn Monaten. Das Paar heiratete im Oktober 2009, und Moss reichte im September 2010 die Scheidung ein und gab „unüberbrückbare Differenzen“ als Grund an.