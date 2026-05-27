Die 80er-Jahre waren geprägt von ikonischer Mode, toupierten Frisuren und einigen überraschend unvergesslichen Hollywood-Romanzen. Während Paare wie Tom Hanks und Rita Wilson oder Goldie Hawn und Kurt Russell noch immer glücklich zusammen sind, sind viele andere Starpaare des Jahrzehnts still und leise in Vergessenheit geraten. Sarah Jessica Parker und Robert Downey Jr. lernten sich 1984 am Set von „Firstborn“ kennen und kamen zusammen. Downey war damals auf dem besten Weg zum Hollywoodstar, und Parker unterstützte ihn in seinen frühen Erfolgsphasen und persönlichen Krisen. Die Beziehung hielt mehrere Jahre, bevor sie 1991 leider endete. Downey blickte später in einem Interview mit Parade auf ihre Beziehung zurück: „Ich war so egoistisch. Ich trank gern und hatte ein Drogenproblem, und das passte überhaupt nicht zu Sarah Jessica, denn das ist das genaue Gegenteil von dem, was sie ist.“ Und dann wären da noch Madonna und Sean Penn, die 1985 in einer geheimen Zeremonie in Malibu heirateten. Ihre Beziehung erregte großes Medieninteresse und brachte ihnen aufgrund ihrer Instabilität, einschließlich Missbrauchsvorwürfen, die beide jedoch stets zurückwiesen, den Spitznamen „Poison Penns“ ein. Das Paar spielte auch gemeinsam in „Shanghai Surprise“, bevor es sich 1989 scheiden ließ. Madonna bezeichnete Penn später in ihrer Dokumentation „Madonna: Truth or Dare“ von 1991 als „die Liebe meines Lebens“. Und schließlich Tom Cruise und Cher, die sich angeblich auf der Hochzeit von Sean Penn und Madonna kennenlernten und sich später bei einer Veranstaltung im Weißen Haus wiedertrafen. Zwischen den beiden lagen 16 Jahre Altersunterschied; Cruise war damals erst 22 Jahre alt. In einem Interview mit Andy Cohen im Jahr 2013 gab Cher zu, kurzzeitig in Cruise verliebt gewesen zu sein und bezeichnete ihn sogar als einen ihrer besten Liebhaber.