Wir verbinden Ruhm oft mit Glamour und Erfolg, doch hinter dem Rampenlicht sahen sich einige bekannte Persönlichkeiten mit der verheerenden Realität der Demenz konfrontiert. Der beliebte Schauspieler und Komiker Robin Williams nahm sich 2014 im Alter von 63 Jahren das Leben. In den Monaten vor seinem Tod zeigte er Symptome der Lewy-Körperchen-Demenz, einer Erkrankung, die durch abnorme Proteinablagerungen im Gehirn verursacht wird. Bei Williams äußerten sich die Symptome Berichten zufolge in Verwirrtheit, Paranoia, Angstzuständen und Gedächtnisverlust – Veränderungen, die ihn und seine Familie zutiefst belasteten. 2023 gab die Familie der Hollywood-Ikone Bruce Willis bekannt, dass bei dem Schauspieler frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde, eine Erkrankung, die die Frontallappen des Gehirns betrifft. Im Gespräch mit ABC News sagte Willis’ Ehefrau Emma Heming Willis: „Bruce ist im Allgemeinen bei sehr guter Gesundheit, nur sein Gehirn lässt ihn im Stich.“ Infolge der Krankheit musste Willis seine legendäre Schauspielkarriere beenden, während seine Familie weiterhin das Bewusstsein für die Krankheit schärft, die derzeit unheilbar ist. 1980 war die Schauspielerin Rita Hayworth eine der ersten Prominenten, die öffentlich über ihren Kampf gegen Demenz sprach. Bei Hayworth wurde Alzheimer diagnostiziert, die häufigste Form dieser Erkrankung. Leider war die Krankheit bei Hayworth bereits weit fortgeschritten, als die Diagnose gestellt wurde. Laut ihrer Tochter hatte die Schauspielerin Schwierigkeiten, sich an ihre eigene Identität zu erinnern. Hayworths Offenheit über ihre Diagnose löste eine dringend notwendige öffentliche Debatte über die Krankheit aus, über die viele Menschen damals nicht ausreichend informiert waren.