Bei den Oscars 2026 nutzten zahlreiche Prominente den roten Teppich, um ihre Unterstützung für soziale Gerechtigkeit zu zeigen und trugen Anstecker, die für Frieden und soziale Gerechtigkeit warben. Einige Gäste trugen Anstecker mit den Aufschriften „Artists4Ceasefire“ und „Just Peace“. Artists4Ceasefire ist ein Kollektiv von Künstlern und Aktivisten, das sich für ein Ende der Gewalt in Israel und Palästina einsetzt. Die „Bridgerton“-Schauspielerin Charithra Chandran wurde mit einem roten Artists4Ceasefire-Anstecker fotografiert und schloss sich damit dem Aufruf zu einer friedlicheren Welt an. Der spanische Schauspieler Javier Bardem setzte ebenfalls ein Zeichen gegen den Krieg und trug Anstecker mit der Aufschrift „No a la Guerra“ („Nein zum Krieg“) sowie einen weiteren mit der Aufschrift „Palästina“. Die Musikerin Sara Bareilles und die Fußballspielerin Abby Wambach trugen auf dem roten Teppich Anstecker, die die Initiative „ICE OUT“ unterstützten. Auch die Produzenten Nadim Cheikhrouha, Elizabeth Woodward und Jim Wilson trugen Anstecker, die für einen Waffenstillstand warben. Die Schauspielerin Saja Kilani, Star des Oscar-nominierten Films „The Voice of Hind Rajab“, und der arabisch-israelische Schauspieler Amer Hlehel unterstützten ebenfalls die Kampagne Artists4Ceasefire. Kostümbildnerin Malgosia Turzanska trug mit einer „ICE Out“-Anstecknadel zur visuellen Botschaft bei und unterstrich damit die anhaltende Präsenz des Aktivismus in Hollywoods wichtigster Nacht.