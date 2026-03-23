Für einige der größten Stars der Welt sind die prägendsten Momente nicht die auf der Bühne, sondern die Augenblicke, in denen sie dem Tod nur knapp entronnen sind und wie durch ein Wunder überlebt haben. 1999 wurde George Harrison Opfer eines schrecklichen Einbruchs, als Michael Abram mit einem Messer bewaffnet in sein Anwesen in Oxfordshire eindrang. Harrison versuchte sich zu verteidigen, wurde aber mehrfach niedergestochen, bevor seine Frau Olivia eingriff und den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei überwältigte. Abram wurde später aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen. Harrison überlebte den Angriff, starb jedoch weniger als zwei Jahre später an Krebs. Die Geschichte von Curtis „50 Cent“ Jackson ist ebenso brutal. Im Jahr 2000, bevor er zum Weltstar wurde, wurde er vor dem Haus seiner Großmutter in Queens, New York, neunmal angeschossen. Er verbrachte Wochen im Krankenhaus und Monate in der Genesungsphase, unter anderem mit einer Schusswunde an der Wange – doch der Angriff wurde Teil der Legende, die seinen Aufstieg beflügelte. Bob Marley entkam 1976 nur knapp dem Tod, als politisch motivierte Bewaffnete – aus Angst, sein Einfluss könnte die angespannte jamaikanische Wahl beeinflussen – in Kingston das Feuer auf ihn, seine Frau und seinen Manager eröffneten. Trotz seiner Verwundung trat Marley nur wenige Tage später bei einem großen Konzert auf und unterstrich damit seine fast schon mythische Widerstandsfähigkeit. Tupac Shakur überlebte 1994 einen beinahe tödlichen Anschlag, als er in der Lobby eines New Yorker Tonstudios überfallen und mehrfach angeschossen wurde. Er erholte sich schnell und kehrte zur Musik zurück, doch der Vorfall verschärfte Spannungen, die sein Leben später prägen und schließlich seinen tragischen Tod nur zwei Jahre später vorwegnehmen sollten.