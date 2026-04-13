Prominente geben Einblicke in ihren Kampf gegen die Sucht und zeigen, wie Genesung wirklich aussieht. Der ehemalige NBA-Spieler Lamar Odom, einst mit Khloé Kardashian verheiratet, erlebte nach einer Trunkenheitsfahrt Anfang 2026 einen Weckruf. Heute ist er fest entschlossen, sein Leben zu ändern. In einem Interview mit Page Six Radio verriet er: „Ich bin momentan komplett nüchtern, ich trinke nicht einmal Alkohol.“ Er räumte außerdem mit gängigen Vorstellungen über Sucht auf und erklärte: „Wenn man sich informiert, weiß man, dass Sucht eine Gehirnerkrankung ist, genau wie Krebs oder jede andere Krankheit.“ Auch „Orange Is The New Black“-Schauspieler Jason Biggs sprach offen über seine Probleme. In einem Instagram-Post von 2018 reflektierte er über seinen Weg und gab zu: „Es stellt sich heraus, dass das … hart ist.“ Jahre später sprach er im Podcast „All the Fails“ offen darüber, dass er heimlich trank, sogar nach Therapiesitzungen. Rapper Offset gab zu, dass ein Moment mit seinem Sohn alles veränderte. Im Oktober 2025 gab er bekannt, dass er seit vier Jahren von Codein, einem Opioid, das häufig für das Mischgetränk „Sizzurp“ verwendet wird, clean ist. Auslöser war ein einschneidendes Erlebnis zu Hause. „Mein ältester Sohn fragte ständig nach Ananas-Fanta, obwohl er eigentlich gar keine Limonade trinkt“, erzählte er im Podcast „Baby, This Is Keke Palmer“. Diese Neugierde führte seinen Sohn zu einer Frage, die ihm im Gedächtnis blieb: „Warum hat deine eine andere Farbe als meine?“ Offset sagte, dieser Moment habe ihn tief getroffen und ihn dazu gebracht, seine Entscheidungen zu überdenken und sich voll und ganz der Abstinenz zu verschreiben.