Während viele Prominente ihre religiösen Überzeugungen geheim halten, haben andere im Laufe der Jahre offen über Glaubenswechsel oder die Hinwendung zu neuen spirituellen Wegen gesprochen. Snoop Dogg beschrieb eine Reihe spiritueller und religiöser Wandlungen im Laufe seiner Karriere. 2009, nach dem Besuch einer Veranstaltung in Chicago, gab er seine Mitgliedschaft in der Nation of Islam bekannt. Einige Jahre später, 2012, nahm er den Namen Snoop Lion an und beschäftigte sich mit dem Rastafari-Glauben. Diese Zeit dokumentierte er im Film „Reincarnated“. 2018 schlug er mit der Veröffentlichung des Gospel-inspirierten Albums „Bible of Love“ erneut einen anderen Weg ein und bezeichnet sich seither als wiedergeborener Christ. Orlando Bloom praktiziert seit seiner Jugend den Buddhismus und betont immer wieder, dass ihm diese Philosophie geholfen habe, trotz seines Aufstiegs zum Ruhm bodenständig zu bleiben. Er kam während seines Studiums durch einen Freund mit dem Buddhismus in Berührung und begegnete später den Lehren des buddhistischen Meisters Daisaku Ikeda – eine Erfahrung, die er als einen bedeutenden Moment auf seinem spirituellen Weg beschreibt. Shia LaBeouf, der von einer jüdischen Mutter und einem christlichen Vater erzogen wurde, sprach über sein erneuertes Engagement für das Christentum, das sich während der Dreharbeiten zu „Fury“ im Jahr 2014 festigte. Er beschrieb diese Zeit als Wendepunkt in seinem spirituellen Leben, als sein Glaube realer und greifbarer wurde. Auch die Gespräche mit seinem Co-Star Brad Pitt am Set trugen seiner Meinung nach zu diesem Prozess der Auseinandersetzung mit seinen Glaubensvorstellungen bei. 2024 konvertierte LaBeouf nach seiner Firmung offiziell zum Katholizismus und äußerte den Wunsch, eines Tages Diakon zu werden. Auch Jane Fonda sprach über eine allmähliche spirituelle Wandlung im späteren Leben. Nach ihrer Scheidung von Ted Turner im Jahr 2001 beschrieb sie, wie sie eine stärkere spirituelle Präsenz wahrnahm und sich einer Form des Christentums zuwandte. Sie bezeichnet sich jedoch nicht als wiedergeborene Christin. Die Schauspielerin aus „9 to 5“ beschreibt ihren Glauben als etwas, das sich im Laufe der Zeit zu einer stärkenden Weltanschauung entwickelt hat, die sie auch mit ihrer umfassenderen feministischen Philosophie in Verbindung bringt.