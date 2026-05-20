Für Reiche und Berühmte ist es völlig normal, persönliche Assistenten, Kindermädchen oder Haushälter zu haben. Doch für manche Prominente enden diese Beziehungen nicht immer gut. Im Laufe der Jahre gerieten unzählige Stars in Rechtsstreitigkeiten mit ihren ehemaligen Angestellten. Hier sind einige bekannte Persönlichkeiten, die tatsächlich von ihren Mitarbeitern verklagt wurden: 2021 wurde Kim Kardashian von sieben Mitgliedern ihres Hauspersonals wegen verschiedener Beschwerden verklagt. Laut Gerichtsakten gaben die Angestellten unter anderem an, nicht regelmäßig bezahlt worden zu sein, keine gesetzlich vorgeschriebenen Mahlzeiten oder Pausen erhalten und keine Überstundenvergütung bekommen zu haben. Nach zwei Jahren juristischen Hin und Her, in denen Kim sogar versuchte, die Klage abweisen zu lassen, einigten sich die Parteien 2023 schließlich auf einen außergerichtlichen Vergleich. Auch Naomi Campbell wurde im Laufe der Jahre von mehreren ehemaligen Angestellten verklagt. So verklagte beispielsweise Amanda Brack, die ehemalige Assistentin des Models, Campbell im Jahr 2006 wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Zufügung seelischen Leids, wie die Today Show berichtete. Die Klage wurde außergerichtlich beigelegt und 2007 von einem Gericht in Manhattan unter nicht offengelegten Bedingungen abgewiesen. 1998 verklagte Kim Tannahill das ehemalige Promi-Paar Bruce Willis und Demi Moore wegen angeblicher verbaler und körperlicher Misshandlung. Tannahill forderte 900.000 US-Dollar Schadensersatz und reichte später eine zweite Klage vor einem Bundesgericht ein, in der sie behauptete, Willis und Moore hätten ihr Überstunden nicht bezahlt. Das Paar konterte mit einer eigenen Klage wegen Verleumdung und Verletzung der Vertraulichkeit. Schließlich wurde die Bundesklage abgewiesen, und die übrigen Ansprüche wurden stillschweigend unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigelegt.