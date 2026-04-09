Wenn Hollywoodstars jung durchstarten, gehört die Familie oft dazu, doch diese Dynamik hält unter Druck nicht immer stand. Hier sind einige Prominente, die sich bewusst für den Alleingang entschieden haben oder ihn brauchten: Für Drew Barrymore kam die Unabhängigkeit früh. Nachdem sie schon als Baby ihre Karriere begonnen hatte, wurde sie mit 14 Jahren für volljährig erklärt – eine Entscheidung, die, wie sie sagt, nach dem Zerbrechen des Verhältnisses zu ihrer Mutter fiel. In ihren Memoiren „Wildflower“ beschreibt sie diesen Moment als herzzerreißend, aber notwendig – ein klarer Schnitt nach einer chaotischen Kindheit, in der die Grenzen zwischen Elternschaft und Partyleben verschwommen waren. Nicht jeder Fall hat seinen Ursprung in Konflikten. Alicia Silverstone wurde mit 15 Jahren für volljährig erklärt, nicht um ihren Eltern zu entkommen, sondern um die Jugendarbeitsschutzgesetze zu umgehen. Damals drehte sie ihren ersten Film „The Crush“ und brauchte den Status einer Erwachsenen, um die langen Drehtage in Kauf nehmen zu können, selbst wenn sie dafür vor Gericht die Wahrheit etwas dehnen musste. Für „Modern Family“-Star Ariel Winter war die Situation ernster. Mit 14 Jahren wurde sie aufgrund von Vorwürfen emotionalen Missbrauchs aus dem Haus ihrer Mutter geholt und in die Obhut ihrer Schwester gegeben. Nach einem langwierigen Gerichtsverfahren wurde sie mit 17 Jahren offiziell für volljährig erklärt und bezeichnete dieses Ergebnis später als etwas, worüber sie sich „unglaublich glücklich“ fühlte. Andere entschieden sich aus Karrieregründen für die Volljährigkeit. „Blue Velvet“-Star Laura Dern beantragte mit 16 Jahren die Volljährigkeitserklärung, um als junge Schauspielerin länger arbeiten zu können, während Michelle Williams dasselbe mit 15 Jahren tat, kurz bevor sie ihre Durchbruchrolle in „Dawson’s Creek“ ergatterte.