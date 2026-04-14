Es ist schon erstaunlich, dass einige der größten Hollywood-Stars Doppelgänger haben, die glatt als ihre Zwillinge durchgehen könnten. In manchen Fällen gibt es sogar tatsächlich einen, der eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt. Hier sind einige Stars, die mit ihrem Geschwisterkind Geburtstag haben… Zum Beispiel Rami Malek. Die Fans waren verblüfft, als er 2019 mit seinem eineiigen Zwillingsbruder Sami zu den Golden Globes erschien. Die beiden halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, aber Rami verriet einmal, dass er bei einer Uni-Aufgabe für seinen Bruder eingesprungen war und an dessen Stelle einen griechischen Monolog gehalten hatte. Das zeigt, wie eng die beiden trotz Ramis kometenhaftem Aufstieg zum Star schon immer verbunden waren. Auch Scarlett Johansson hat eine enge Bindung zu ihrem Zwillingsbruder Hunter, der ein deutlich ruhigeres Leben führt. Während sie eine erfolgreiche Karriere in Hollywood verfolgt, engagiert er sich im Aktivismus und hat unter anderem eine gemeinnützige Organisation gegründet, die Feuerwachen in Puerto Rico mit Solarenergie versorgt. Und dann ist da noch Kiefer Sutherland, der mit seiner Zwillingsschwester Rachel aufgewachsen ist. Während er durch seine Rolle als Jack Bauer in „24“ weltberühmt wurde, baute Rachel ihre Karriere hinter der Kamera in der Fernsehproduktion auf. Trotz ihrer unterschiedlichen Wege sind sie einander unglaublich nahe geblieben. Auch Ashton Kutchers Zwillingsbruder Michael hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf sein Leben. Nachdem Michael als Kind mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, engagierte er sich später für Menschen mit Behinderungen. Ashton gab zu, dass er sich, als seine Karriere Fahrt aufnahm, wegen der Schwierigkeiten seines Bruders schuldig fühlte. Michael wies diese Gefühle jedoch zurück und sagte dem „Die wilden Siebziger“-Star, er solle aufhören, ihn zu bemitleiden – ein Moment, der Ashtons Sichtweise nachhaltig veränderte.