Adoption spielt im Leben vieler Hollywoodstars eine wichtige Rolle. Einige haben sich auf unterschiedliche Weise für eine Familiengründung entschieden und dabei ihr Leben im Rampenlicht erfolgreich gemeistert. Hier sind einige Prominente, von denen Sie vielleicht nicht wussten, dass sie Kinder adoptiert haben… Millie Bobby Brown und ihr Ehemann Jake Bongiovi gaben im August 2025 bekannt, dass sie im Sommer zuvor ein kleines Mädchen adoptiert hatten. Die „Stranger Things“-Schauspielerin teilte die Neuigkeit auf Instagram und überraschte damit viele Fans, da das Paar den Adoptionsprozess bisher komplett privat gehalten hatte. Jamie Lee Curtis und ihr Ehemann Christopher Guest wurden 1986 durch Adoption Eltern, als ihre Tochter Annie kurz nach der Geburt bei ihnen aufwuchs. 1996 adoptierte das Paar ihre zweite Tochter Ruby. Curtis war bei Rubys Geburt dabei und hielt sie als Erste im Arm, bevor sie sie mit nach Hause nahm. Auch Madonna, die zwei leibliche Kinder hat, erweiterte ihre Familie durch Adoption. Sie adoptierte 2006 David Banda und 2009 Mercy James aus Malawi und brachte 2017 die Zwillingstöchter Esther und Stella zur Welt. Der Popstar hat oft über ihre enge Verbundenheit zu Malawi und ihr Engagement für die Unterbringung von Kindern dort gesprochen. Tom Cruise und Nicole Kidman adoptierten während ihrer Ehe zwei Kinder, Isabella und Connor. Isabella wurde 1992 adoptiert, Connor 1995. Seit der Scheidung von Cruise und Kidman im Jahr 2001 führen beide Kinder ein weitgehend zurückgezogenes Leben, wobei der Kontakt zu ihren Eltern im Laufe der Jahre variierte.