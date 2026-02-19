Selbst die größten Stars sind schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Von Hollywood-Ikonen bis hin zu Musiklegenden – hier sind einige Prominente, deren Haftstrafe Sie vielleicht schon vergessen haben. Lauryn Hill wurde 2016 verurteilt, weil sie über ein Jahrzehnt hinweg fast eine Million Dollar Steuern hinterzogen hatte. Die Grammy-Gewinnerin wurde zu drei Monaten Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt – ein tiefer Fall für jemanden, der einst für ihr lyrisches Genie gefeiert wurde. Doch Hill schwieg nicht lange. Am Abend vor ihrer Entlassung veröffentlichte sie die Single „Consumerism“, einen pointierten Song, der die Gier der Konzerne und den Druck der Musikindustrie kritisiert. Lange bevor er zu einem der bekanntesten harten Kerle Hollywoods wurde, hatte Danny Trejo eine kriminelle Vergangenheit, die seinem Image auf der Leinwand in nichts nachstand. Bereits mit 15 Jahren wurde Trejo verhaftet und später wegen Drogenverkaufs an einen verdeckten Ermittler in San Quentin verurteilt. Zwischen 1961 und 1972 saß er außerdem in den Staatsgefängnissen Folsom und Soledad ein. Zwischen 1996 und 2001 wurde Robert Downey Jr. wiederholt wegen Drogenmissbrauchs verhaftet. 1999 gipfelte dies in einer dreijährigen Haftstrafe – dem Tiefpunkt seiner Karriere vor seinem berühmten Comeback. Reality-Star Khloé Kardashian wurde 2007 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und später wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zu 30 Tagen Haft verurteilt. Aufgrund von Überbelegung verbüßte sie letztendlich weniger als drei Stunden, doch ihr kurzer Gefängnisaufenthalt sorgte dennoch für großes Medieninteresse.