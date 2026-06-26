Während Promi-Beziehungen ein fester Bestandteil der Internetkultur und des Klatsches sind, gehen die wahren Nuancen ihrer Identitäten oft im Getöse unter. Einige Stars haben jedoch offen über ihre Bisexualität gesprochen, Stereotypen infrage gestellt und sich für authentische Sichtbarkeit eingesetzt. Hier sind einige bekannte Persönlichkeiten, die ihre Wahrheit stolz mit der Welt geteilt haben. Green-Day-Frontmann Billie Joe Armstrong ist seit Jahrzehnten ein Vorreiter für die Sichtbarkeit von Bisexualität in der Rockmusik. In einem wegweisenden Interview mit The Advocate im Jahr 1995 sprach Armstrong offen über seine Sexualität und erklärte, dass er sich schon immer bisexuell gefühlt habe und es für eine natürliche Eigenschaft halte, die von der Gesellschaft oft missbilligt werde. Er merkte an, dass er glaube, dass Menschen bisexuell geboren würden und nannte es etwas „sehr Schönes“. Die Oscar-nominierte Schauspielerin Kristen Stewart hat sich nie gescheut, ihre Identität gegen öffentliche Kritik zu verteidigen. In einem Interview mit The Guardian im Jahr 2017 kritisierte Stewart das abwertende Stereotyp, Bisexualität sei lediglich eine Zwischenstufe oder ein vorübergehender Zustand der Unentschlossenheit. Sie wies die Vorstellung, Bisexualität sei nur eine Phase, entschieden zurück und erklärte, sie sei überhaupt nicht verwirrend, im Gegenteil. Thandiwe Newton setzt sich seit Langem für die Idee ein, dass Anziehung etwas Fließendes ist. In einem Gespräch mit „The Advocate“ im Jahr 2008 reflektierte Newton darüber, wie Umfeld und Erziehung unsere Wahrnehmung von Liebe prägen, und merkte an, dass ihrer Meinung nach jeder Mensch potenziell bisexuell sei. Sie erklärte, sie hätte sich genauso gut in eine Frau wie in einen Mann verlieben können. Lady Gaga hat sich seit Beginn ihrer Karriere stolz als bisexuell geoutet und LGBTQ+-Themen direkt in ihre Musik einfließen lassen. Mit ihrem wachsenden Ruhm wuchs jedoch auch die Zahl der Kritiker, die ihr vorwarfen, ihre Identität als PR-Gag zu nutzen. Gaga widerlegte die Skeptiker 2013 während einer Fragerunde zur Promotion ihres Albums „ARTPOP“ und stellte klar, dass ihre Anziehung zu Frauen keine Marketingstrategie sei, sondern genau das widerspiegele, wer sie schon immer war.