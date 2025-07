Die Geschworenen haben am Mittwoch das Urteil im Prozess gegen den Rapper Sean „Diddy“ Combs in New York verkündet. Die Jury stimmte der Anklage nur in zwei von fünf Punkten zu – bei den schwerwiegendsten Vergehen erreichte Combs einen Freispruch. Dem Ex-Musikmogul wurde vorgeworfen, Frauen jahrelang missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, um seine sexuellen Wünsche zu erfüllen.