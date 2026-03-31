Quentin Tarantino zählt seit Langem zu den gefeiertsten Filmemachern Hollywoods – doch nicht alle Aufmerksamkeit, die er erhält, ist positiv. Werfen wir einen Blick auf einige seiner bekanntesten Kontroversen. Eine seiner überraschendsten Fehden betrifft George Clooney. In einem Interview behauptete Tarantino, Clooney habe seit den frühen 2000er-Jahren keinen großen Hit mehr gelandet und sei im neuen Jahrtausend kein „Filmstar“ mehr. Clooney konterte daraufhin, dass ein Großteil seines beruflichen Erfolgs erst nach dieser Zeit stattfand. Die Spannungen sorgten für Aufsehen, insbesondere da die beiden zuvor bei „From Dusk Till Dawn“ zusammengearbeitet hatten. Tarantino wurde auch für seine unverblümten Urteile über andere Schauspieler kritisiert. Über „There Will Be Blood“ sagte er, den Film im Großen und Ganzen zu loben, bemängelte aber Paul Danos Leistung. Er sagte: „Dano ist einfach ein so schwacher, uninteressanter Kerl“, und argumentierte, er könne Daniel Day-Lewis' Darstellung von Daniel Plainview nicht das Wasser reichen. Am kontroversesten ist wohl Tarantinos Verteidigung seines Regiekollegen Roman Polanski in der Vergangenheit. Polanski wurde 1977 wegen der Verabreichung von Drogen und des sexuellen Missbrauchs eines 13-jährigen Mädchens verhaftet und bekannte sich eines geringeren Vergehens – ungesetzlicher sexueller Handlungen mit einer Minderjährigen – schuldig, bevor er vor seiner Urteilsverkündung aus den USA floh. Tarantino deutete an, die Begegnung sei einvernehmlich gewesen, eine Aussage, die heftige Kritik auslöste. Tarantinos Film „Once Upon a Time… in Hollywood“ aus dem Jahr 2019 greift die wahre Geschichte von Polanski und seiner Frau Sharon Tate auf und entwirft ein alternatives Ende der Manson-Morde. Diese Entscheidung löste eine breite Debatte über Geschmack, Gerechtigkeit und künstlerische Freiheit aus.