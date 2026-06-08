Selbst Hollywoods Top-Regisseure haben Karrieretiefs erlebt. Doch nach Flops an den Kinokassen oder Jahren der Stille bewiesen diese Filmemacher, dass sie noch lange nicht am Ende waren und feierten mit einigen ihrer gefeiertsten Meisterwerke ein fulminantes Comeback. Spike Jonze machte sich mit ungewöhnlichen Filmen wie „Being John Malkovich“ und „Adaptation“ einen Namen. 2009 schlug er mit „Wo die wilden Kerle wohnen“ einen anderen Weg ein – einem Familienfantasyfilm, der auf einem beliebten Kinderbuch basiert. Obwohl der Film von einigen Kritikern gelobt wurde, spaltete er das Publikum und konnte nicht an den Erfolg seiner früheren Projekte anknüpfen. Vier Jahre später kehrte Jonze mit „Her“ zurück, einer Science-Fiction-Romanze mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle eines Mannes, der sich in ein künstliches Intelligenzsystem verliebt. Der Film wurde von der Kritik hochgelobt und brachte Jonze einen Oscar für das beste Originaldrehbuch ein. Martin Scorsese feierte in den 1970er-Jahren mit Filmen wie „Hexenkessel“ und „Taxi Driver“ bemerkenswerte Erfolge. Sein Film „New York, New York“ aus dem Jahr 1977 erhielt jedoch deutlich weniger positive Kritiken von Kritikern und Publikum. Nach einigen schwierigen Jahren kehrte Scorsese 1980 mit „Wie ein wilder Stier“ zurück. Der Film mit Robert De Niro als Boxer Jake LaMotta wurde für seine eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Fotografie, die kraftvollen schauspielerischen Leistungen und die innovative Machart gefeiert. Er gilt heute als einer der größten Filme aller Zeiten. Ridley Scott avancierte unterdessen dank Filmen wie „Alien“, „Gladiator“ und „American Gangster“ zu einem der angesehensten Regisseure Hollywoods. Anfang der 2010er-Jahre konnten jedoch einige seiner Projekte nicht an den Erfolg seiner früheren Hits anknüpfen. 2015 feierte Scott mit „Der Marsianer“ ein Comeback, einem Science-Fiction-Abenteuer mit Matt Damon in der Rolle eines auf dem Mars gestrandeten Astronauten. Der Film war sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum ein Erfolg und erinnerte die Zuschauer daran, warum Scott nach wie vor zu den erfolgreichsten Filmemachern der Branche zählt.