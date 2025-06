Ein Richter hat entschieden, dass Blake Lively Justin Baldoni Zugang zu den Nachrichten zwischen ihr und Taylor Swift im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zu „Nur noch ein einziges Mal“ gewähren muss. US-Bezirksrichter Lewis Liman sagte, die Nachrichten seien „vernünftig zugeschnitten“, um Livelys „Belästigungs- und Vergeltungsansprüche“ zu beweisen oder zu widerlegen. Lively hatte zuvor erklärt, Swift habe von ihren Beschwerden und Diskussionen über das Arbeitsumfeld des Films gewusst, was zu der Anforderung der Texte geführt habe. Baldonis Team ließ eine Vorladung gegen Swift fallen, drängte aber später erneut auf Zugang zu Swifts und Livelys Kommunikation. Livelys Team reagierte mit einer Schutzanordnung und berief sich dabei auf „anhaltende Forderungen“ von Baldonis Produktionsfirma Wayfarer. Richter Liman wies Argumente zurück, dass es sich bei der Anfrage nach Texten nur um einen PR-Gag handelte, und schrieb: „Diese Sorge rechtfertigt nicht die Verweigerung [...] relevanter Erkenntnisse.“ Im Mai wurde Baldonis 400-Millionen-Dollar-Klage gegen Lively und Ryan Reynolds abgewiesen, zusammen mit einer 250-Millionen-Dollar-Klage gegen die New York Times. Die ursprüngliche Klage von Lively, die Ende 2024 eingereicht wurde, beschuldigte Baldoni der sexuellen Belästigung und der Inszenierung einer Verleumdungskampagne gegen sie, nachdem sie sein Verhalten am Set in Frage gestellt hatte.