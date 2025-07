Ein Richter in Los Angeles hat mehrere Urteile zugunsten von Cardi B gefällt, während sie sich auf einen Zivilprozess wegen Vorwürfen vorbereitet, sie habe 2018 einen Sicherheitsbeamten angegriffen. Die Rapperin, geboren als Belcalis Almánzar, bestreitet die Vorwürfe. Sie sagt, der Wachmann, Emani Ellis, habe versucht, sie in einer Frauenarztpraxis in Beverly Hills zu filmen, als sie schwanger war, dies aber noch nicht öffentlich bekannt gegeben hatte. Der Richter gab Almánzars Antrag statt, den Prozess in zwei Phasen zu teilen, und untersagte die Erörterung ihrer Finanzen, sofern sie nicht für schuldig befunden wird. Er untersagte auch die Erwähnung angeblicher Verfehlungen in der Vergangenheit, darunter Polizeiberichte, Auseinandersetzungen und Medienberichte, da er diese für irrelevant und potenziell vorurteilsbehaftet hielt. Der Anwalt der Sicherheitsbeamtin durfte Almánzar nicht zu früheren körperlichen Auseinandersetzungen befragen, es sei denn, sie „öffnet selbst die Tür“. Der Richter schloss auch die Aussagen eines ehemaligen Polizeibeamten und eines Psychologen aus, da er sie für irrelevant oder unzulässig hielt. Der Wachmann kann weiterhin einen plastischen Chirurgen und einen weiteren Arzt als Zeugen aufrufen. Das Anwaltsteam des Rappers plant Berichten zufolge, eine Zeugin aufzurufen, die behauptet, gesehen zu haben, wie Ellis den Rapper angegriffen habe. Ellis behauptet, Almánzar habe sie geschlagen, angespuckt, rassistisch beleidigt und ihr den Verlust ihres Arbeitsplatzes verursacht. Sie behauptet außerdem, dass sie Verletzungen erlitten habe, die eine plastische Operation erforderlich machten.