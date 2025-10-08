Regisseurin Zelda Williams hat Fans, die ihr KI-generierte Videos ihres verstorbenen Vaters, des Schauspielers Robin Williams, schicken, aufgefordert, damit aufzuhören. „Hört auf zu glauben, dass ich das sehen will oder dass ich es verstehen werde, das tue ich nicht und werde ich auch nicht“, schrieb sie in ihrer Instagram-Story. „Wenn ihr mich nur trollen wollt ... Ich habe schon viel Schlimmeres gesehen“, fügte sie hinzu. „ Es ist dumm, es ist eine Verschwendung von Zeit und Energie, und glaubt mir, es ist NICHT das, was er wollen würde.“ „Zu sehen, wie das Vermächtnis realer Menschen auf ‚das sieht vage so aus und klingt so wie sie, also reicht das‘ reduziert wird, nur damit andere Leute schreckliche TikTok-Videos produzieren können, in denen sie sie als Marionetten benutzen, ist wahnsinnig“, erklärte sie. Williams beendete den Beitrag mit den Worten: „ Hört auf, es „die Zukunft“ zu nennen, KI recycelt und wiederkäut nur schlecht die Vergangenheit, damit sie erneut konsumiert werden kann.“ Zelda gehört zu mehreren Persönlichkeiten der Branche, die sich angesichts der Verbreitung der KI-Technologie zu Wort melden. Viele äußern sich besorgt über die App „Sora 2“ von OpenAI und deren unbefugte Verwendung von Abbildungen. Sam Altman, CEO von OpenAI, hat den Urhebern seitdem „detailliertere Kontrolle“ über ihr geistiges Eigentum mit den neuen Tools von OpenAI versprochen.