Die Komikerin Rosie O'Donnell hat die jüngste Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez, die in Italien stattfand, in einem Beitrag in ihrem Substack-Newsletter als „ekelhaften Exzess“ bezeichnet. „Die BEZOS-Hochzeit hat mir den Magen umgedreht. All diese Milliardäre zu sehen, wie sie sich in ihrem groben Exzess versammeln. Ist Oprah mit Jeff Bezos befreundet? Wirklich - wie ist das möglich? Er behandelt seine Angestellten mit Geringschätzung. Nach allen Maßstäben ist er kein netter Mann“, so Rosie O'Donnell. Die Hochzeit fand in Venedig statt, und viele hochrangige Prominente waren anwesend, darunter die Kardashians, Oprah Winfrey, Bill Gates und Leonardo DiCaprio. O'Donnell nahm auch Sánchez aufs Korn, nannte sie Bezos' „falsche Fembot-Frau“ und machte sich mit Vorher-Nachher-Fotos über ihr Aussehen lustig. O'Donnell verglich Sánchez mit Bezos' Ex-Frau MacKenzie Scott und schrieb: „Warum sollte er sie wählen, nachdem Mackenzie das Salz der Erde ist?“ Weiter kritisierte sie die Gäste dafür, dass sie in Designer-Outfits posierten, während sie die globalen Krisen ignorierten, und nannte dies „wertlosen performativen Unsinn“. O'Donnell argumentierte, dass die Gesellschaft gegenüber extremem Reichtum und der Kultur der Berühmtheiten desensibilisiert sei und dass wir die „Anbetung von Berühmtheiten“ als normal akzeptiert hätten. O'Donnell, die seit den US-Wahlen 2024 in Irland lebt, beendete den Substack mit der Feststellung, dass „hier etwas nicht stimmt. Das lässt sich nicht leugnen."