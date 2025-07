Drei Mitglieder der „Rust“-Crew haben ihre Klage wegen der Schießerei am Set im Jahr 2021, bei der die Kamerafrau Halyna Hutchins getötet und der Regisseur Joel Souza verletzt wurde, beigelegt. In einer gemeinsamen Gerichtsakte wurde bestätigt, dass der Fall beigelegt wurde, aber die Bedingungen des Vergleichs wurden nicht bekannt gegeben. Die Schießerei im Oktober 2021 ereignete sich, als der Revolver von Alec Baldwin während der Proben losging. Ihm wurde gesagt, die Waffe sei „kalt“, bevor er das Ziehen übte. Baldwin, der Regieassistent David Halls und die Scharfschützin Hannah Gutierrez-Reed wurden in der Klage wegen Nichteinhaltung der üblichen Sicherheitspraktiken am Drehort angeklagt. Die Crew-Mitglieder Ross Addiego, Doran Curtin und Reese Price klagten wegen Fahrlässigkeit und seelischer Grausamkeit und beriefen sich auf unsichere Arbeitsbedingungen und mangelhafte Schusswaffenprotokolle. Die Crew behauptete, dass „Rust“ mit einem knappen Budget gedreht wurde und die Produzenten die grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen an professionellen Filmsets ignorierten. Baldwin wurde kritisiert, weil er sich nicht an die üblichen Sicherheitsbestimmungen für Schusswaffen gehalten hatte, darunter das sichere Ausrichten des Laufs und die Behandlung der Waffe als geladen. Gutierrez-Reed wurde 2024 wegen ihrer Rolle bei der tödlichen Schießerei wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Film „Rust“ wurde vor kurzem in begrenztem Umfang in den Kinos und auf On-Demand-Plattformen veröffentlicht.