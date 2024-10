Die Schauspielerin Saoirse Ronan hat nach einem Witz über Selbstverteidigung in der „The Graham Norton Show“ auf Gewalt gegen Frauen hingewiesen. Die 30-Jährige trat in der „The Graham Norton Show“ neben Paul Mescal, Eddie Redmayne und Denzel Washington auf. Redmayne sagte, dass ihm beigebracht wurde, sein Handy als Waffe zu benutzen, wenn ihn jemand angreift. Mescal und der Moderator Graham Norton begannen daraufhin zu scherzen und sagten, dass sie nicht daran denken würden, ihr Telefon als solche zu benutzen, wenn sie in Gefahr wären. „Wer denkt schon darüber nach?... Wenn mich jemand tatsächlich angreifen würde, würde ich nicht 'telefonieren'“, sagte Mescal. Die „Little Women“-Darstellerin fügte hinzu: „Daran müssen Mädchen die ganze Zeit denken.“ Dann gestikulierte Ronan in Richtung des Publikums und fragte: „Habe ich recht, meine Damen?“, was mit lautem Applaus quittiert wurde. Der Clip verbreitete sich in den sozialen Medien und löste Diskussionen über die unterschiedlichen Sicherheitsbedenken von Männern und Frauen aus. Ein X-Nutzer erklärte: „Männer brauchen eine Erinnerung daran, wie es ist, eine Frau zu sein, damit sie ihr Privileg zu schätzen wissen.“ Die Schauspielerin spielt die Rolle der Rita, einer alleinerziehenden Mutter im London des Zweiten Weltkriegs, in dem kommenden Film „Blitz“.