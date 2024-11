Saoirse Ronan sagt, dass sie von der Reaktion auf ihren viralen Kommentar über die Sicherheit von Frauen überrascht war, aber sie ist froh, dass dadurch „die Diskussion wieder eröffnet wird“. In einem neuen Interview in der „Ryan Tubridy Show“ sagte die Schauspielerin, die Reaktion sei „wild“ gewesen und sie habe nicht damit gerechnet. Der virale Kommentar kam während einer kürzlichen Folge der „The Graham Norton Show“, in der Ronan neben Denzel Washington, Paul Mescal und Eddie Redmayne saß. Redmayne erzählte, wie er gelernt hat, sich gegen einen Angreifer nur mit einem Handy zu verteidigen. Mescal scherzte daraufhin: „Wer denkt denn da schon dran? Wenn mich jemand angreift, denke ich nicht: ''Handy''. Ronan brachte daraufhin die männliche Runde zum Schweigen, indem sie sagte: „Daran müssen Mädchen die ganze Zeit denken.“ In ihrem Interview mit Tubridy sagte die „Ladybird“-Darstellerin, sie hoffe, dass der Clip „mehr und mehr Frauen“ ermutigen werde, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Sie ermutigte die Leute, sich das gesamte Interview anzusehen und erklärte, dass Mescal die Sicherheitsbedenken der Frauen „vollkommen versteht“.