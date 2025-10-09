Saoirse Ronan wird Linda McCartney in der Beatles-Biopic-Serie von Regisseur Sam Mendes spielen und an der Seite von Paul Mescal als Paul McCartney auftreten. Linda heiratete Paul im Jahr 1969 und schloss sich später seiner Band Wings als Keyboarderin und Background-Sängerin an. Sie starb 1998 an Krebs. John Lennon, George Harrison und Ringo Starr werden von Harris Dickinson, Joseph Quinn und Barry Keoghan dargestellt. Mendes inszeniert vier Filme, die jeweils aus der Perspektive eines anderen Bandmitglieds erzählt werden und ihren Aufstieg, Ruhm und die Trennung im Jahr 1970 zeigen. Es ist unklar, wie häufig Ronans Figur in den anderen drei Filmen vorkommen wird. Alle vier Filme sollen im April 2028 in die Kinos kommen. Die Produzenten von Sony bezeichnen es als das „erste binge-taugliche Kinoerlebnis“. Der genaue Veröffentlichungsplan ist noch nicht bekannt. McCartney, Starr sowie die Familien von Lennon und Harrison haben alle Musik- und Lebensrechte vollständig freigegeben, was diese Filme zu den ersten offiziell genehmigten Beatles-Biopics macht. Ronan trat zuletzt in dem Film „The Outrun” auf, den sie auch produzierte. 2024 spielte sie in Steve McQueens „Blitz“ die Hauptrolle.