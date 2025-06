Im Jahr 2025 wurde Sarah Jessica Parker 60 Jahre alt. Sie ist immer noch als Schauspielerin, Produzentin und Geschäftsfrau aktiv und für ihre künstlerische Vielseitigkeit bekannt. Sarah begann ihre künstlerische Laufbahn bereits als Kind, als sie in Broadway-Musicals auftrat, vor allem in dem Stück Annie von 1979. Schon bald zog sie nach Hollywood, wo sie mit markanten Rollen in Filmen wie „Footloose“ (1984) und „Hocus Pocus“ (1993) zum Star wurde. Ihre ikonischste Rolle ist Carrie Bradshaw, die Hauptdarstellerin in „Sex and the City“ (1998-2004), für die sie mehrere Preise erhielt - 2 Emmys, 4 Golden Globes und 3 SAG Awards Auch heute noch ist sie eine Referenz in Sachen Mode, tritt in Kampagnen und bei Haute-Couture-Veranstaltungen auf und passt ihren Stil stets mit Eleganz und Humor an. Im Jahr 2005 gründete sie die Produktionsfirma Pretty Matches, die für Serien und Dokumentarfilme verantwortlich ist. Mit ihrem Ehemann Matthew Broderick (verheiratet seit 1987) hat sie drei Kinder - James Wilkie (22), Tabitha und Marion (15).