Scarlett Johansson hat ein virales, von einer künstlichen Intelligenz generiertes Video verurteilt, das sie und andere Prominente fälschlicherweise als Protest gegen die antisemitischen Äußerungen von Kanye West darstellt. In dem Video sind KI-Versionen von Johansson, Jack Black, Mila Kunis, Drake und Steven Spielberg zu sehen, die Shirts mit einem Davidstern und einem Mittelfinger tragen, unter denen „Kanye“ steht. Am Ende hebt der KI-generierte Adam Sandler den Mittelfinger, gefolgt von den Botschaften: „Genug ist genug“ und „Schließt euch dem Kampf gegen Antisemitismus an“. In einer Erklärung prangerte Johansson den „Missbrauch von KI“ an und betonte, dass sie zwar keinerlei Toleranz gegenüber Antisemitismus habe, dass aber das Potenzial von KI, Fehlinformationen zu verbreiten, eine noch größere Gefahr darstelle. Sie warnte, dass die KI ohne Regulierung die Realität selbst untergraben könnte. Johansson forderte auch die US-Regierung zum Handeln auf und äußerte ihre Frustration über deren Untätigkeit im Vergleich zu anderen Ländern, die verantwortungsvolle Schritte zur Regulierung der KI unternommen haben. Die „Black Widow“-Darstellerin ist eine lautstarke Kritikerin der Ausbeutung von KI und hat bereits rechtliche Schritte gegen eine KI-App eingeleitet, die ihr Abbild ohne Erlaubnis verwendet hat. Außerdem verurteilte sie OpenAI im Jahr 2024 für die Entwicklung einer Chatbot-Stimme, die ihrer eigenen Stimme sehr ähnlich war, obwohl sie sich weigerte, deren Verwendung zu genehmigen. In der Zwischenzeit sieht sich West wegen seiner antisemitischen Rhetorik weiterhin mit Gegenreaktionen konfrontiert. Sein Talentmanager hat die Verbindung zu ihm abgebrochen, sein X-Account wurde deaktiviert und Yeezy.com wurde offline genommen, nachdem ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz verkauft wurde.