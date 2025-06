Der Schauspieler Derek Dixon verklagt Tyler Perry auf 260 Millionen Dollar wegen angeblicher sexueller Belästigung, Übergriffe und Vergeltungsmaßnahmen, die während seiner Zeit bei „The Oval“ und „Ruthless“ stattfanden. In der Klage, die in Los Angeles eingereicht wurde, behauptet Dixon, Perry habe ihm Rollen und kreative Möglichkeiten versprochen und ihn dann unerwünschten Annäherungsversuchen und Belästigungen ausgesetzt. Perrys Anwalt bezeichnete die Anschuldigungen als „erfunden“ und als „Abzocke“. Dixon sagt, er habe Perry 2019 bei der Eröffnung der Tyler Perry Studios kennengelernt und bald darauf eine kleine Rolle angeboten bekommen. Er behauptet, Perry habe ihn Anfang 2020 in seinem Haus angegriffen und ihm dann eine Hauptrolle angeboten, die mit angedeuteten Drohungen verbunden war, dass das Schicksal seiner Figur von seiner Kooperation abhängen würde. Im Staffelfinale wurde Dixons Figur, Dale, mehrfach angeschossen, was Dixon behauptet, dass Perry ihn damit manipulieren wollte. Dixon behauptet außerdem, dass er während der Dreharbeiten und auf einem Ausflug der Darsteller begrapscht wurde. Nach weiteren angeblichen Vorfällen, darunter ein Treffen im Jahr 2021, bei dem es um die Produktion von Dixons Pilotfilm „Losing It“ ging, wurde bei ihm eine PTBS diagnostiziert. Er sagt, er sei 2023 nach Kalifornien gezogen, um sich von Perry zu distanzieren und verließ schließlich „The Oval“, wobei er angeblich 400.000 Dollar verlor. Er klagt wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung, seelischer Grausamkeit, Vergeltungsmaßnahmen und anderen Ansprüchen und fordert ein Schwurgerichtsverfahren und 260 Millionen Dollar Schadenersatz.