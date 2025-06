Arnold Schwarzenegger hat über seine langjährige Fehde mit Sylvester Stallone reflektiert, die in den 1980er Jahren begann, als sie als rivalisierende Action-Stars berühmt wurden. „Wir haben uns gehasst“, sagte Schwarzenegger in der SiriusXM-Sendung „Radio Andy“ und erinnerte sich an die jahrelangen Spannungen zwischen ihm und Stallone auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren. Er beschrieb, wie sie sich gegenseitig mit öffentlichen Beleidigungen und kleinlichem Verhalten „angriffen“ und gab jetzt zu, dass das alles im Nachhinein „dumm“ war. Ihre Rivalität änderte sich, als Schwarzeneggers Anwalt, der auch Stallones Anwalt war, anrief und fragte, ob „Sly“ dem Planet Hollywood beitreten könne, dem von Prominenten unterstützten Restaurant, das in den frühen 1990er Jahren gegründet wurde. Er stimmte zu, da er erkannte, dass dies dazu beitragen könnte, ihre Beziehung zu kitten. „Zu diesem Zeitpunkt war ich aus meiner Verrücktheit herausgewachsen“, erinnerte er sich. In den folgenden Jahren spielten Schwarzenegger und Stallone gemeinsam in den Filmen „Escape Plan“ und „The Expendables“ mit und bekannten sich offen zu ihrer inzwischen gefestigten Freundschaft. In einem gemeinsamen Interview mit TMZ aus dem Jahr 2024 sagte Stallone, Schwarzenegger erfolgreich zu sehen, löse heftige Wettbewerbsinstinkte aus und beschrieb ihn als „etwas, das mich motiviert“. Schwarzenegger stimmte dem zu und sagte, Stallone „war sehr hilfreich für meine Karriere, weil ich etwas hatte, dem ich nachjagen konnte.“