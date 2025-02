Sean 'Diddy' Combs hat eine Verleumdungsklage in Höhe von 100 Millionen Dollar gegen NBCUniversal, Peacock TV und Ample Entertainment wegen ihrer Dokumentation „Diddy: The Making of a Bad Boy“ eingereicht. Die Klage, die in New York eingereicht wurde, wirft den Unternehmen vor, Combs „fälschlicherweise, rücksichtslos und böswillig“ des Serienmordes und des Sexhandels zu beschuldigen. Der Dokumentarfilm, der im Januar auf Peacock ausgestrahlt wurde, untersucht alle Vorwürfe gegen ihn. Dazu gehört auch seine angebliche Verwicklung in den Tod von Kimberly Porter, Biggie, Andre Harrell und Heavy D. In der Klage wird behauptet, dass der Dokumentarfilm „grundlos zu dem Schluss kommt, dass Mr. Combs ein ‚Monster‘ und ‚eine Verkörperung Luzifers‘ ist“. In der Klage wird behauptet, dass die Firmen Combs beschuldigen, „die Liebe seines Lebens und die Mutter seiner Kinder“, Kim Porter, ermordet zu haben, obwohl die Gerichtsmedizin von LA County festgestellt hat, dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist. „Wie in der heutigen Klage beschrieben, haben NBCUniversal Media, LLC, Peacock TV, LLC, und Ample LLC eine bewusste Entscheidung getroffen, um ihre eigenen Taschen auf Kosten der Wahrheit, des Anstands und der grundlegenden Standards des professionellen Journalismus zu füllen“, behauptet Combs' Anwältin Erica Wolff. Wolff behauptet, die Unternehmen hätten in dem Dokumentarfilm „rücksichtslos ungeheuerliche Lügen“ verbreitet und den Rapper des Mordes und der sexuellen Nötigung von Minderjährigen beschuldigt, ohne dass es dafür Beweise gegeben hätte. In der Klage werden auch die im Dokumentarfilm verwendeten Quellen, darunter Al B. Sure! und Rodney Jones, in Misskredit gebracht. Combs fordert 100 Millionen Dollar Schadenersatz für den „schweren Ruf- und wirtschaftlichen Schaden“, der durch die Anschuldigungen entstanden ist. Der Gründer von Bad Boy Records ist derzeit in New York inhaftiert, wo er auf seinen Prozess wegen Erpressung und Sexhandel wartet.