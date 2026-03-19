Obwohl Oscar-Preisträger Sean Penn die diesjährige Oscarverleihung verpasste, wurde ihm bei seinem jüngsten Besuch in der Ukraine eine symbolische Ehre zuteil. Der 65-Jährige, der für seine Rolle in „One Battle After Another“ als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde, fehlte bei der Zeremonie in Los Angeles. Stattdessen hielt er sich in der Ukraine auf, wo ihm offizielle Vertreter einen Oscar aus Metall überreichten, das im andauernden Krieg mit Russland beschädigt worden war. In einem Video, das Oleksandr Pertsovskyi, der CEO der ukrainischen Eisenbahnen, teilte, sagte er zu Penn: „Da Sie nicht an den Oscars teilnehmen konnten, haben wir diesen hier angefertigt.“ „Er stammt aus dem Eisenbahnwaggon, der von den Russen beschädigt wurde. Er ist zwar nicht golden, aber er ist absolut authentisch und kommt von Herzen, Sean“, sagte Pertsovskyi. Penn bedankte sich bei den Vertretern und sagte: „Das sind alles Schätze, vielen Dank.“ Als langjähriger Unterstützer der Ukraine hat er das Land seit dem Einmarsch Russlands bereits mehrmals besucht. Im Jahr 2022 schenkte er Präsident Wolodymyr Selenskyj einen seiner eigenen Oscars als Zeichen der Solidarität. Die Sonderanfertigung, ein sogenannter „Eiserner Oscar“, wurde aus Stahl gefertigt, der einen Raketenangriff überstanden hatte, und symbolisiert Widerstandsfähigkeit und Dankbarkeit inmitten des andauernden Konflikts.